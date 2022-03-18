BMW'nin Yeni Lüks Elektrikli Sedanı BMW i7 İlk Kez Göründü!

BMW'nin yeni elektrikli lüks sedanı i7, tanıtılmasına çok az bir süre kalmışken ilk kez, çok detaylı olmasa da göründü.

18 Mart 2022 06:21

Levent Öztürk