120Hz TV Nedir? PlayStation 5 ve Xbox Series X İçin Gerekli mi?

Yeni nesil konsollardan birine sahipsiniz ve ona eşlik edecek iyi bir televizyon arıyorsunuz... 4K ya da HDR tamam; peki ama 120Hz nedir? 120Hz bir televizyona gerçekten ihtiyacınız var mı?