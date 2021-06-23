120Hz TV Nedir? PlayStation 5 ve Xbox Series X İçin Gerekli mi?

PC'lere her zamankinden daha çok benzeyen yeni nesil konsollardan birini aldınız, PS5 veya Xbox Series X'inizin ekrana en iyi görüntüyü vermesini istiyorsunuz. O zaman nasıl bir TV'ye ihtiyacınız var? 4K, HDR desteği gibi özellikleri zaten biliyor olmalısınız; zira TV üreticileri bunları zaten gözümüzün içine kadar sokuyor. Peki ya 120 Hz yenileme hızı hakkında ne biliyorsunuz? Sahip olacağınız TV 120Hz yenileme hızına sahip olmalı mı? Bu gerçekten önemli mi? Hapsinden ötesi, 120Hz ne anlama geliyor? Cevapları bilmiyorsanız hiç önemli değil; yeni nesil konsollardan en iyi şekilde yararlanmak için kendinize yeni bir 4K TV satın almayı düşünüyorsanız, 120 Hz yenileme hızlarının ardındaki sihri deşifre etmenize yardımcı olmak için buradayız...
120Hz Nedir?
Hz olarak da bilinen Hertz, ekranınızın her saniyede kaç kez yenilendiğini gösteren bir frekans birimidir ve ekran yenileme hızını temsil eder. Daha yüksek bir sayı, yeni bilgilerin ekranınıza daha hızlı ulaştığı anlamına gelir, ancak bu aynı zamanda izlediğiniz veya oynattığınız şeyin kare hızından da etkilenir.
120Hz desteği demek, saniyede 120 görüntünün gösterilmesi demektir, bu da çok daha pürüzsüz bir görüntü anlamına gelir.
Hertz ve Saniyedeki Kare Sayısı (fps)
Kare hızı olarak da bilinen Saniyedeki Kare Sayısı (fps), ekranınıza her saniye iletilen kare sayısıdır. Ekran tarafından değil, donanım tarafından kontrol edilir. Örneğin, Cyberpunk 2077'yi çalıştırmaya çalışan orta sınıf bir bilgisayar, oyunu üst düzey bir sistemden daha düşük kare hızında çalıştıracaktır. Yine, kare hızı ne kadar yüksek olursa, resim o kadar pürüzsüz olur.
Tabii ki, oyunları yüksek kare hızında çalıştırabilmeniz, aynı zamanda yüksek yenileme hızına sahip bir TV veya ekranda izlemenizi gerektirir. Hemen hemen tüm orta seviye oyun monitörleri ve orta seviye TV'ler artık en az 60Hz yenileme hızına sahip, ancak bu, Xbox Series X veya PlayStation 5'e pek de yakışan bir değer değil. PlayStation 5'in 120Hz yeteneklerinden faydalanmak için, 120HZ destekleyen bir TV şart.
30Hz, 60Hz, 120Hz... Fark Nedir?
Bir TV veya monitör satın alırken, seçenekleriniz arasında farklı yenileme hızlarından bahsedildiğini fark edeceksiniz. Çoğunlukla 60Hz ve 120Hz, göreceğiniz en yaygın olanlardır. Ayrıca 50Hz ve 85Hz ekranların yanı sıra 144Hz'e de rastlayabilirsiniz.
Bunların her biri ekranda yeni bir görüntünün saniyede kaç kez gösterildiğini anlatır. Örneğin, 60Hz ekranlar her 16. milisaniyede bir yeni bir görüntü gösterirken, 120Hz ekran her sekiz milisaniyede bir görüntü üretir.
120Hz Yenileme Hızı Oyunları Nasıl Etkiler?
Geçmişte birçok oyun konsolu, hem üretici hem de tüketici için maliyetleri düşük tutmak için standart 60 Hz çıkışla 30 FPS'ye odaklandı. Her iki konsolun da 120 Hz'de 4K çözünürlük sağlamak için yeterli video çıkış bant genişliği anlamına gelen yeni HDMI 2.1 standardını desteklediği PS5 ve Xbox Series X'in piyasaya sürülmesiyle bu durum değişti. Daha önce, Xbox One X ve S 120Hz'i destekliyordu, ancak yalnızca 1080p ve 1440p'de...
Hepsi bu kadar da değil... Hem konsolunuz hem de TV'niz desteklese bile, şu anda nispeten az sayıda oyun aslında 120Hz'yi destekliyor. Yine de, bunu yapan bir oyun bulun ve 120 Hz'yi destekleyen bir TV'de oynamayı deneyin. Hızlı sahneler sırasında daha az kesinti ve hareketlerde veya animasyonlarda genel bir kalite artışı göreceksiniz. Bu, oyunun kurallarını değiştiren büyük bir fark değil ama mümkün olan en iyi görüntüyü isteyenler için kesinlikle güzel bir bonus.
Peki, 120Hz bir TV oyun performansınızda bir fark yaratacak mı? Bu tartışmalı bir durum. Nvidia tarafından yapılan bir araştırma, daha yüksek yenileme hızları ile oyuncu performansı arasında bir bağlantıdan bahsediyordu. Ancak Nvidia, üst düzey grafik kartları satan bir şirket ve bunu söylemesini zaten bekleyebiliriz. Ancak, benzer sonuçlar bulan bazı bağımsız raporlar da var.
120Hz TV'ye İhtiyacınız Var mı?
Her şeyden önce, Xbox Series X veya PlayStation 5'iniz var mı? 120Hz'i destekleyen bir cihazınız olması önemli, aksi takdirde yeteneklerini gösteremeyen süslü ve pahalı bir TV'ye sahip olmak biraz anlamsız. Zira 120Hz'lik yayın bulmak neredeyse imkansız. Günün sonunda, 120Hz TV'nizde 60Hz içerik izliyorsanız, yine de 60Hz TV'de izliyormuşsunuz gibi görünecektir.
120Hz'yi destekleyen oyunlar oynuyorsanız da bunu göz önünde bulundurmanız önemli. Yine, zaten desteklenen oyunlardan hiçbirini oynamıyorsanız ve ufukta sizin için herhangi bir oyun yoksa, muhtemelen 120Hz'in sizin için şu an bir önemi yok.
Ama unutulmaması gereken asıl konu şu: Yeni bir 4K TV satın almak istiyorsanız ve bunun için hatırı sayılır bir bütçe ayırdıysanız, geleceğe yatırım yapmak mantıklı olacaktır. 120Hz 4K TV almaya gücünüz yetiyorsa, şu an işinize yaramasa bile onu alın. Zira TV dediğimiz cihaz, her istediğimizde rahatça değiştirebileceğimiz kadar ucuz bir cihaz değil...
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