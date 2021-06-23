COVID-19 Aşısını Geliştiren BioNTech'ten, Şimdi de mRNA Kanser Aşısı!

COVID-19'a karşı daha etkin olacağı düşünüldüğünden dolayı detaylı olarak araştırılan ve geliştirilen mRNA aşılarının getirdiği yeniliklerin, tıbbın diğer alanlarını nasıl etkileyebileceği konusunda araştırmalar yapılıyor. Ve şimdi BioNTech, mRNA kanser aşısının Faz II denemesindeki ilk hastanın ilk dozunu almasıyla bu amaca yönelik başka bir büyük dönüm noktasına ulaştı. BNT111 tedavisi mevcut bir immünoterapi ilacı ile birleştirilecek ve belirli bir kanser tipi ile mücadele etmek için kullanılacak.
Deneme, açık etiketli (yani hem araştırmacıların hem de katılımcıların hangisinin kontrol hangisinin deneysel olduğunu bildiği) ve 120 hastayı içeren bir çalışma. BNT11'in Cemiplimab ile ortak kullanıldığında yanıt oranı, tedavinin süresi ve güvenliğinin değerlendirilmesi için gerçekleştiriliyor. Faz I denemesinden elde edilen umut verici sonuçlara göre tedavinin güçlü ve güvenli bir antikor yanıtı ortaya çıkaracağı umutları yüksek.
BioNTech'in Kurucu Ortağı ve Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Özlem Töreci yaptığı açıklamada, "kansere ve bulaşıcı hastalıklara karşı, bağışıklık sisteminin gücünü kullanmayı hedefliyoruz. mRNA aşılarının COVID-19'u yenme potansiyelini gösterebildik. Kanserin de aynı zamanda küresel bir sağlık tehdidi olduğunu, hatta mevcut pandemiden bile daha kötü olduğunu unutmamalıyız" dedi.
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