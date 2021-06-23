COVID-19 Aşısını Geliştiren BioNTech'ten, Şimdi de mRNA Kanser Aşısı!

BioNTech, mRNA COVID-19 aşısının ardından, şimdi de mRNA kanser aşısı için çalışıyor. Üstelik çalışmalar Faz II aşamasına gelmiş durumda. Aşının detayları ve Dr. Özlem Töreci'nin açıklaması haberimizde!