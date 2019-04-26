14 Unutulmaz Microsoft Cihazı
Microsoft'un tarihi, unutulmaz cihazlarla dolu. İşte bunlar arasından seçtiğimiz 14 tanesi...
Microsoft, dendiğinde aklınıza ilk olarak mutlaka Windows geliyordur. Buna Word gibi özel yazılımları eklememiz de mümkün. Microsoft ismi bile, onun yazılıma odaklı bir şirket olduğunu gösteriyor.
Ancak sadece yazılımlarla yetinmeyen Microsoft, geçmişten bugüne bir dizi fiziksel ürün, yani bilgisayar donanımı ya da cihaz üretti. Bazıları başarılı oldu; bazıları ise sınıfta kaldı. Ama pek çoğu asla unutulmadı.
İşte Microsoft tarihindeki 14 unutulmaz donanım! Tıklayın...
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