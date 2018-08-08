1,5 Milyon Satan Mini Robot: Anki Cosmo

Anki'nin yeni robotu Vector, şaşırtan bir başarı haberiyle birlikte geldi!

1,5 Milyon Satan Mini Robot: Anki Cosmo
Anki Cosmo

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