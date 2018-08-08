1,5 Milyon Satan Mini Robot: Anki Cosmo
Anki'nin yeni robotu Vector, şaşırtan bir başarı haberiyle birlikte geldi!
Anki, yeni robotu Vector'ü tanıtırken eski robotu Cosmo'nun ciddi bir satış başarısına ulaştığını açıkladı.
Firmanın açıklamasına göre Cosmo, bugüne kadar 1,5 milyon satış yaptı. Kısıtlı sayılabilecek yeteneklerle gelen 180 dolarlık bir robot için bu sayı, hiç fena değil. Anki, robotun kendi sınıfında 2017'nin en çok satan oyuncağı olduğunu söylüyor. Bu başarı, pahalı görünen robotun satın alma endişelerini aşabildiğini gösteriyor.
Bu başarı, Anki'nin daha da pahalı olan Vector'ü ortaya çıkarmasını sağladı. Sadece geçen sene 100 milyon dolar gelir elde eden Anki, şu an 203 çalışana sahip bir şirket. Anki'nin yükselen çizgisi, teknoloji devlerinin ilgisini çekebilir.
Zeynel A. Öztürk
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