168 milyon dolar... Zynga bir Türk oyun firmasını daha satın aldı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara aldığı Peak Games'in ardından hyper-casual oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını açıkladı.