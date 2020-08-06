168 milyon dolar... Zynga bir Türk oyun firmasını daha satın aldı

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga 1,8 milyar dolara aldığı Peak Games'in ardından hyper-casual oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara satın aldığını açıkladı.

Zynga bir Türk oyun firmasını daha aldı

Zynga, Türk oyun firması Rollic'i satın aldığını resmi Twitter adresinden duyurdu. Açıklamaya göre Zynga, hyper-casual oyun alanında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olan İstanbul merkezli Türk oyun şirketi olan Rollic ile anlaşmaya vardı.

Açıklamada Rollic'in oyunlarının 250 milyondan fazla indirildiği vurgulanırken, Rollic'in şirketin kullanıcı profiline ve reklam alanına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Zynga CEO'su Frank Gibeau, 2020'de dünya çapında en hızlı gelişen hyper-casual geliştiricisi Rollic'in alınması ile hyper casual alanına girmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi.

ROLLİC CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Rollic Kurucusu ve CEO'su Burak Vardal, Rollic ekibinin Zynga'ya katılmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti ve "Hiper-casual konusundaki uzmanlığımız, Zynga'nın ürün yönetimi, veri bilimi, reklamdan reklamdan para kazanma ve dünya çapındaki yayıncılık kalitesine mükemmel uyum sağlıyor." dedi.

ÖNCE YÜZDE 80'İNİ ALACAK

Zynga, Rollic'in yüzde 80'ini 168 milyon dolara satın alacak. Rollic'in kalan yüzde 20'lik bölümü ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde aşama aşama Zynga bünyesine geçirilecek. Zynga geçen aylarda da İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games'i rekor bir fiyatla 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu.

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