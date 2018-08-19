1950'lerin Telefon Görgü Kuralları!

Bugünkü telefon görüşmeleriniz böyle değilse, 1950'ler için "kaba" sayılabilirsiniz!

1950'lerden Telefon Görgü Kuralları!

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