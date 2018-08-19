1950'lerin Telefon Görgü Kuralları!
Bugünkü telefon görüşmeleriniz böyle değilse, 1950'ler için "kaba" sayılabilirsiniz!
Telefon görüşmeleri özellikle gençler arasında giderek nadir hale geliyor. Yine de çoğumuz, telefonu nasıl nazikçe cevaplayacağımızı ve görüşmeyi kibarca nasıl sonlandıracağımızı biliyoruz. Ancak telefonda hangi görgü kurallarına uyulacağını unuttuysanız, 1950'lerde bir telefon firması tarafından üretilen ilginç kılavuz, size yardımcı olabilir.
Bell Systems'in Hagley Kütüphanesi tarafından dijital hale getirilen sürümü, firmaları hedefine alıyordu. Kitapçık, yanlış bir numaradan arandığınızda size (evet size) özür dilemenizi tavsiye ediyor.
Diğer öneriler arasında konuştuğunuz kişiyi kafanızda canlandırmanız var. Bu sayede "telefonla" konuşmadığınızı, "telefonda" konuştuğunuzu anlamanız kolaylaşıyor.
Telefon görüşmesini nazikçe bitirip, size yardımcı olduysa karşı tarafa teşekkür etmeniz tavsiye ediliyor. En sonunda "hoşçakal" diyerek, karşı tarafın konuşmanızın bittiğini anlamasını sağlıyorsunuz. Telefonu fırlatarak kapatmanın pek nazik olmayacağını düşünürsek, cihazı yerine yavaşça bırakmanızda fayda var. (Kılavuzun yazıldığı dönemde telefonu vurarak kapatmak, öfkenizi yatıştırmaya yönelik tatmin edici bir yoldu. Bugün 7.000 liralık telefonunuzu vurarak kapatmayacağınızdan zaten eminiz)
Kılavuzdaki bugünkü gençlere ilginç gelecek bir öneri, ofisi terk ederken bunu telefonunuza bakacak diğer kişiye söylemeleri.
Telefon görüşmeleriyle ilgili diğer tavsiyelere buradan ulaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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