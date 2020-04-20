1965 Yılında, Koronavirüsü İlk Kez Bulan İsim: Dr. June Almeida

Bize, koronavirüsten ilk kez 55 yıl önce bahseden efsane ismin kim olduğunu biliyor musunuz? Dr. June Almeida ve hikayesi, içeride...

20 Nisan 2020 11:00

Levent Öztürk