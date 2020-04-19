Kafaları Karıştıran Gizemli Maymun Resimlerinin Sırrı Çözüldü

Antik Yunan sanat eserlerinde Afrika'da bulunan maymunların yer alması, arkeologların aklını uzun süredir meşgul ediyor. Şimdi iki Minos freski üzerinde yapılan araştırma, bu sorunun cevabını vermeye çalışıyor.
3.600 yıllık Akrotiri, Thera yerleşiminde bulunan bir sanat eserinde yer alan maymunun vervet maymunu olduğuna kesin gözle bakılıyor. Bunun nedeni, maymunun alnındaki beyaz şerit, maymunun uzun kol ve bacakları. Bu maymun türünün Doğru Afrika'da yaşadığı biliniyor. Antiquity'de yayınlanan makaleye göre eserdeki iki primat grubu da öncelikle Afrika'da gözlemlendi. Bazı bulgulara dayanan makaleye göre gizemli görünen durumun aslında o kadar gizemli bir yanı yok: Sanatçının bu maymunları doğrudan gördüğü veya gören biriyle konuştuğu düşünülüyor.
Minos toplumları, MÖ 3.000 ile MÖ 1100 yılları arasında yükselişe geçtiler. Toplumun kültürü, dünyadaki diğer kültürleri etkileyen eşsiz sanat ve mimarisiyle tanınıyor.
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