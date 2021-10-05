1971'de Ortalığı Kasıp Kavuran Lamborghini Countach LP500 Geri Döndü

Lamborghini Countach LP500 konsept otomobilinin Mart 1971'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldığında dünyayı değiştirdiğini söylemek abartı olmaz. Marcello Gandini'nin kama şeklindeki tasarımı, orada bulunan başka hiçbir otomobile benzemiyordu. Konsepte bağlı kalındı ve Countach 1974'te piyasaya sürüldüğünde tasarım neredeyse değişmeden kaldı. Ne yazık ki, üretim modeli için bir geliştirme arabası olarak üç yıl kullanıldıktan sonra, bu ilk LP500, 1974'te bir çarpışma testinden sonra ortalıktan kayboldu.
2017'de önde gelen (adı verilmedi) bir araba koleksiyoncusu, Countach LP500'ü sıfırdan yeniden yaratma arzusuyla Lamborghini'nin Polo Storico klasik bölümüne geldi. Muhtemelen yanında da bir bavul dolusu para vardı ki, Lamborghini projeye evet dedi. Ve sonunda Countach LP500 tekrar ortaya çıktı. Yeniden yapılandırılmış LP500, 25.000 saatlik çalışmanın ardından Villa d'Esta'da görücüye çıktı. Lamborghini'nin bu efsane için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Hem aracın kendisi, hem de orijinal konsepte ait dokumanlar ve bileşenler zaman içinde kayboldu. The Polo Storico ekibi otomobili yeniden ortaya çıkartmak için eski fotoğraflara, orijinal tasarım çizimlerine, toplantı raporları ve bu otomobil üzerinde çalışmış olan ustaların anlattıklarına başvurdu.
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