Bir Zamanların Efsane Oyunu, Yeni Sürümüyle Steam Tarihinin En Kötüsü Oldu!

Bir zamanların efsanesi olan ve yıllardır FIFA serisi ile mücadele eden Pro Evolution Soccer, eFootball ismini aldıktan ve 2022 sürümü ile ortaya çıktıktan sonra Steam tarihinin en kötü oyunu unvanını alarak tarihe geçti!