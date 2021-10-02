Bir Zamanların Efsane Oyunu, Yeni Sürümüyle Steam Tarihinin En Kötüsü Oldu!

Konami'nin yeni eFootball 2022'si, yani eski adıyla Pro Evolution Soccer'ın oynaması ücretsiz yeni futbol simülasyonu PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - S ve PC'de yayınlandı. Ancak, oyuncuları pek memnun etmiş gibi görünmüyor.
eFootball 2022, çıkışının üzerinden 24 saat geçmişken, korkunç hataları, tuhaf fiziği ve gerçekten ürkütücü görünen futbolcular nedeniyle büyük tepkiler alıyor. Sosyal medyada "favori oyunumu öldürdüğünüz için teşekkürler" tarzında pek çok yorum dolaşmaya başladı.
Ancak Twitter, eFootball 2022'nin yerden yere vurulduğu tek ortam da değil. Oyun, Steam'de 4 binden biraz fazla değerlendirme aldığında, platformun tarihindeki en kötü puan alan oyunu olarak tarihe geçti. Steam'de yapılan yorumların sadece yüzde 8'i olumlu ve olumsuz yorumlar büyük çoğunluğu oluşturuyor.
Hemen yukarıdaki Messi görüntüsüne bakarsanız, bu şikayetlerin pek de haksız olmadığını göreceksiniz. Zira bu görüntü FIFA 22'deki Messi ile karşılaştırıldığında, durumun gerçekten kötü olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.
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