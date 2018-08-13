1980'lerin 9 Müthiş Teknolojik Yeniliği

CD'ler, Walkman ve fazlası: 1980'lerde ortaya çıkan ve teknoloji dünyasını etkileyen 9 buluşu sıraladık!

1980'lerin 9 Müthiş Teknolojik Yeniliği

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