1980'lerin 9 Müthiş Teknolojik Yeniliği
CD'ler, Walkman ve fazlası: 1980'lerde ortaya çıkan ve teknoloji dünyasını etkileyen 9 buluşu sıraladık!
1980'ler, CD'lerden ilk gerçek cep telefonlarına, birçok ikonik teknoloji ürününün ve platformunun doğuşuna sahne oldu. Bu yazımızda 1980'lerin en büyük ve en iyi teknolojilerinin bazılarına göz atacaksınız.
Sony Walkman
ABD ve Avrupa'da 1980'de piyasaya sürülen Walkman, zamanının en vazgeçilmez cihazlarından biriydi. Walkman sayesinde sevdiğiniz parçaları yanınızda taşıyabiliyordunuz. Walkman, şüphesiz iPod ve kendisinden sonra gelen her tür müzik çalıcısının öncüsüydü.
CD
Sony ve Philips'in ortak çalışmasıyla 1982'de çıkan CD'ler, müzik, oyun, eğlence ve depolama için en çok tercih edilen format olmuştu. CD'ler sayesinde müzik ve görsellerin kalitesi, hiç olmadığı kadar artımış, müzik kasetlerinin devri kapanmaya başlamıştı.
Microsoft Windows
Apple'ın yazılımıyla yarışması için tasarlanan Windows 1.0, bugünkü Windows'tan oldukça farklıydı. MS-DOS'un bir uzantısı gibi çalışan işletim sistemi, bugün hala bildiğimiz Paint, Denetim Masası ve Not Defteri gibi işlevleri sunuyordu.
Apple Macintosh
İlk olarak Ocak 1984'te satışa sunulan ilk Apple Macintosh, Steve Jobs tarafından tasarlanmış ve ismini Jobs'un iş arkadaşı Jef Raskin'in sevdiği elma türünden almıştı. Macintosh, Apple'ın piyasaya açılmasını sağlayan bir kapı olmuştu.
IBM 5150
1980'lerin ev PC'leri sadece Apple'ın elinde değildi. Kişisel PC'ler, IBM'in bu öncü cihazıyla yükselişe geçti. Bugünün standartlarına göre ilkel olsa da IBM 5150, ev bilgisayarı devrimini başlatmıştı.
VHS vs Betamax
1980'lerde VHS ve Betamax arasındaki dünyayı ikiye bölen çekişme, kameralarla daha iyi entegrasyon sağlaması sayesinde VHS tarafından kazanıldı. Eğlenceye olan ilgi ve yatırım, bu alandaki yeniliklerin hızlanmasını ve DVD, ev sineması sistemleri gibi yeniliklerin ortaya çıkmasını sağladı.
Motorola DynaTAC 8000x
1983'te çıkan Motorola DynaTAC 8000x, ilk cep telefonlarının en ünlülerinden. 785 gram ağırlığındaki ve 25 cm uzunluğundaki cihaz, 3.995 dolar fiyatıyla oldukça pahalıydı ancak istediğiniz yerde telefon görüşmesi yapmanıza izin veriyordu.
ZX Spectrum ve Commodore 64
Konsol oyunlarının başlangıcı Sony, Sega ve Nintendo'nun işe girmesiyle başladı ancak 1980'ler, geliştiriciler ve oyun tutkunlarının altın yıllarıydı. ZX Spectrum ve Commodore 64, oyun dünyası için yepyeni bir dünyanın kapısını aralamıştı. Bu cihazlar için geliştirilen oyunlar, bugün birçok stüdyo ve oyuncu için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.
Game Boy
Nintendo'nun ilk Game Boy'unun el konsollarındaki etkisini küçük görmemek gerekiyor. 1989'un cihazı, oyuncuları bir anda yatak odalarındaki makineden kurtartmış, dışarıda bile oyun oynamalarına olanak tanımıştı. Tetris, Super Mario Land gibi oyunlarla Game Boy, kültürel bir simge haline geldi.
Zeynel A. Öztürk
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