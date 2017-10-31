1980'lerin Kompleks Akıllı Evi Böyle Çalışıyor
Akıllı ev hayali kuranlar, 1980'lerde de bunu gerçeğe dönüştürebiliyordu; ancak bakın nasıl!
Evinizin farklı köşelerindeki elektrik anahtarlarını ve cihazları oturduğunuz yerden yönetmeyi hiç hayal ettiniz mi? Bugünkü elektronik ev teknolojileri, bu işi genellikle biraz pahalı olsa da çok kolay bir hale getiriyor. Ancak geçmişteki karmaşık cihazlar da aynı sonuçlara ulaşmanızı sağlayabilir.
Lazy Game Reviews'un evin elektrik şebekesi üzerinden eşleştirdiği 1980'lerin Pico Electronics X-10 Powerhouse'u ve bir IBM PC, evdeki ampuller ve elektronik aletleri kontrol etmeye izin veriyor. X-10 sistemde diğer modüllere 120 kilohertz'lik sinyaller gönderiyor ve IBM PC, bir kontrol birimi olarak çalışıyor.
1980'lerin sistemi dijital planlama sistemi ve manuel arayüz üzerinden çalışıyor ancak kullanıcı arayüzü, bugün ancak bir mühendisin sevebileceği kadar korkunç görünüyor. Çok daha da garip görünen 1990'ların HAL 2000'i ise LGR'nin test ettiği ikinci cihaz ve ilkel bir ses kontrol arayüzü sunuyor. Cihaz bu şekilde ışıklandırmadan ev aletlerine her şeyi X10 protokolü üzerinden yönetmeye çalışıyor.
HAL 2000'in ses algılaması, ara sıra anlamsız cümleleri kapıyı açma komutu olarak yakalasa da, bu kadar eski bir cihaz için iyi çalışıyor. Yani ağzınızı cihazın yanındayken kapalı tutmanızda fayda var. Aksi halde termostatınızı 50 dereceye ayarlanmış olarak bulmanız işten bile değil.
Yukarıdaki videoyu izleyerek bu cihazları evinize aklınızı kaçırmadan nasıl entegre edeceğinizi hayal edin.
Zeynel A. Öztürk
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