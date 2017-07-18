2-in-1'ler Creators Update'in Dışında Kaldı!
Windows 10'un artık desteklemediği bu 2-in-1'ler, en son güncelleme olan Creators Update'i yükleyemiyor!
Piyasaya çıkan ilk 2-in-1 notebook'ları satın alanlar ve Windows 8'den Windows 10'a yükseltenler, üzücü bir durumla karşı karşıya. Bu cihazlar, Windows 10'un en son güncellemesi olan Creators Update'i yükleyemiyorlar.
2013 ve 2014'te satılan bu laptop'lar, eski Intel Atom (Clover Trail) işlemciyle çalışıyorlar. Windows 10 çıktığında işletim sistemiyle uyumlu olarak listelenen cihazlar, Anniversary Update gibi önceki güncellemeleri de destekliyordu. Ancak Creators Update, artık bu işlemcileri desteklemiyor.
Bu 2-in-1'lere en son güncellemeyi yüklemeye çalıştığınızda karşınıza "Windows 10 bu PC'de artık desteklememektedir" mesajı geliyor. Creators Update'i yüklemenin engellenesi, sorunun onarılmaması halinde gelecekte güvenlik güncellemelerini almayı da aksatabilir.
Belki de Windows 10 bu cihazlar için en baştan beri sunulmamalıydı. İyi haber ise Acer'a göre Microsoft ve Acer, "uyumsuzluğu gidermek üzere birlikte çalışıyorlar". Yine de bu laptop'lara ne olacağına dair Microsoft'tan gelecek bir resmi açıklama duymak, daha güzel olacak.
Zeynel A. Öztürk
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