2 Lise Öğrencisi, Yaptıkları Keşifle Adlarını Tarihe Yazdırmayı Başardı

İki lise öğrencisi, TOI-1233 yıldızının çevresinde dört ötegezegen keşfetti. İkili böylece, şimdiye kadar bir gök cismi keşfetmiş en genç insanlar olmayı başardı.
16 yaşındaki Kartik Pinglé ve 18 yaşındaki Jasmine Wright, Harvard & Smithsonian'ın Astrofizik Merkezinde Student Research Mentoring Program (SRMP) çerçevesinde Dr. Tansu Daylan gözetiminde bir çalışma yapıyordu. Şimdiyse bu ikili, Astronomical Journal dergisinde yayınlanan bir keşif makalesinin ortak yazarları olmuş durumda.
TOI-1233, NASA'nın gezegen avlayan Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusu tarafından incelenen yıldızlardan biri. Araştırmacılar, Dünya ile bu yıldız arasından geçen potansiyel ötegezegenlerin varlığını ispatlamak istiyordu. Bunu ispatlamanın ise, yaşanan ışık değişimlerinin tespiti ile mümkün olabileceğine inanıyorlardı.
Pingle açıklamasında, "Zaman içinde ışıkta meydana gelen değişiklikleri görmek istiyorduk" dedi ve ekledi: "Gezegen yıldızın önünden geçerse (periyodik olarak) yıldızı örtecek ve parlaklığını azaltacaktı."
Ekip TOI-1233 gözleminde aynen bunu yaşadı. Şaşırtıcı bir şekilde, bir değil birden fazla gezegenin kanıtını gördüler. Bu nesnelerden üçünün Neptün'den biraz daha küçük, Neptün altı olarak sınıflandırılan gazlı gezegenler olduğu düşünülüyor. Buna ek olarak bir tane de bir süper-Dünya olduğuna inanılan büyük bir kayalık gezegene benzeyen bir gök cismi tespit edildi.
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