COVID-19 Teşhisi İçin Çin'den Yeni Yöntem: Anal Sürüntü Testi

Çin devlet medya kuruluşu Global Times'a göre Çin, ülkedeki yeni enfeksiyonlardaki artış nedeniyle daha doğru testlere yardımcı olmak için Çin Yeni Yılı kutlamaları öncesinde COVID-19 için anal sürüntü testi uygulamasını başlattı. Pekin You'an Hastanesi solunum ve bulaşıcı hastalıklar müdür yardımcısı Li Tongzeng, eyalet yayın kuruluşu Central Chinese Television'a (CCTV) verdiği demeçte, "anal sürüntülerin uygulanması enfeksiyonun tespit oranını artırabilir ve gözden kaçan tanıları azaltabilir" dedi.
Li Tongzeng, bazı çalışmaların Koronavirüs'ün anüs ve dışkıda daha uzun süre hayatta kaldığını gösterdiğini ve virüsün bazı kişilerin boğaz ve burun boşluklarında sadece 3-5 gün kalabileceği için bunun daha doğru bir test olabileceğini söylüyor. Burun veya boğazdan alınan örnekler, ne zaman aldıklarına bağlı olarak, yanlış negatif sonuçlara yol açabiliyor.
Çin'deki yetkililer yüksek alarm seviyesine geçmiş durumdalar. Ülke çapında devam eden kitlesel testler yapıyor, özellikle yurtdışında bir süre sonra ülkeye dönenlere odaklanılıyor. İngiltere'de virüsün iki yeni varyantı tespit edildikten sonra şu anda Pekin'de 2 milyon kişiden oluşan büyük bir COVID-19 taraması başlatıldı.
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