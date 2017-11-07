20 Yıl Önce Telefondan Film İzlemek Böyle Olurdu
1998'in müthiş telefonlarından Nokia 5510 videoları oynatabilseydi, sizce nasıl görünürdü? İşte "korkunç" cevap!
Telefonumuzu elimize alıp, neredeyse her tür yüksek çözünürlüklü videoyu izlemek bugün bize gayet sıradan bir iş gibi görünüyor. Ancak Nokia 5510'un son teknoloji olduğu 1998'de telefonunuzda YouTube veya film izlemeye kalksaydınız, yukarıdaki gibi bir görüntü elde edecektiniz.
YouTube'taki Science Nurd kanalı, videolarda yeteri kadar FPS elde edebilmek için Nokia 5510'un renksiz 84x48 piksel ekranını bir Arduino'ya bağladı. Arduino çok küçük bir bilgisayar olsa da işlemcisi, Nokia 5110'daki işlemcinin çok ötesinde. Ortaya çıkan görüntüler, 20 yıl önce telefonda film izlemenin tam bir kabus olacağını gösterdi.
Video, açıkçası yontulmuş taşlardan sadece biraz daha iyi görünüyor. Sanırız bu görüntülerden sonra akıllı telefonunuzun değerini daha çok bileceksiniz...
Zeynel A. Öztürk
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