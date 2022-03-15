20 Yıl Öncesinin Efsanesi GameCube, Taşınabilir Konsol Haline Geldi

YouTube kanalında sıra dışı taşınabilir oyun konsolları kuran GingerOfOz, son olarak GameCube el cihazını hayata geçirme görevini üstlendi. Böylece neredeyse 20 yıllık bir cihazı karşımıza taşınabilir formda çıkartmak istiyordu.
Projede bir Nintendo Wii anakartını kullanan GingerOfOz, "Taşınabilir gerçek bir GameCube inşa etmenin ne kadar aptalca olduğunu söylemek istiyorum" diyor. Wii'ye kıyasla GameCube anakartının daha fazla güç tükettiğini, inceltilemediğini, kolayca modifiye edilemediğini, büyük bir soğutma sistemine ihtiyaç duyduğunu, daha az pil ömrüne sahip olduğunu ve doğal olarak 480p çıkış yapamadığını belirtiyor. Yani 'gerçek' bir GameCube'un taşınabilir hale dönüşmesi pek mümkün değil. Bu nedenle de Wii anakartını kullanmak daha mantıklı.
I Turned The Fake Portable GameCube Into A Real ThingThanks to PCBWay for sponsoring this video! If you're looking to get circuit boards made for a project or got something you'd like 3D printed then you should definitely check out their services:
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Jhon
ShaneShacke
TheVibeRater
TheWestHall
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Reincarnation - Persona 4
Confusion - Mother 3 Restored
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Prologue B - Xenoblade Chronicles
Hyrule Castle - Wind Waker by The Blake Robinson Synthetic Orchestra
Break the Targets - Super Smash Bros. Melee
Lake Hylia - Four Swords Adventure
Sports Injury Theme - NFL On FOX
God Slaying Sword - Xenoblade Chronicles
Training Mode - Marvel VS Capcom 2
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Wii'nin GameCube ile geriye dönük olarak uyumlu olmasından dolayı bu durum büyük bir fark yaratmıyor ve cihaz günün sonunda bir GameCube olarak kullanılabiliyor. GingerOfOz, sistem yazılımını da GameCube'un açılış ekranına ve mor menülere sahip olması için özelleştirmiş.
Şık bir proje olmasına rağmen, taşınabilir GameCube'un 20 yıl önce piyasaya sürülse bile sorun olabilecek birkaç göze çarpan sorunu var. Pil ömrü 90 dakikaya zor bir şekilde ulaşıyor ve en büyük probleminin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca, parlak siyah kaplaması, tahmin edilebileceği gibi bir parmak izi mıknatısı ve tasarımın kendisi de pek ergonomik sayılamaz...
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