Xbox Series S, Taşınabilir ve Ekranlı Bir Mobil Oyun Konsolu Oluyor

Yeni bir Kickstarter projesi ile Microsoft'un Xbox Series S konsolu, mobil oyun konsoluna dönüşecek.

  • Ercan Uğurlu
Xbox Series S Mobil Oyun Konsolu Oluyor

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