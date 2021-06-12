Xbox Series S, Taşınabilir ve Ekranlı Bir Mobil Oyun Konsolu Oluyor

Xbox Series S yakında taşınabilir konsol olarak anılabilir. Yeni duyurulan xScreen, mobil ortamda da Xbox deneyimini yaşatmak için geliyor.
Duyurulan yeni bir Kickstarter projesi olan xScreen, Xbox Series S'i bir dizüstü bilgisayar görünümlü mobil oyun konsoluna çeviriyor. Xbox Series S üzerine eklenen bir ekran ile sağlanan bu yöntem neticesinde oyuncular her gittikleri yere Xbox eğlencesini de taşıyabiliyorlar.
11.6 inç büyüklüğünde ve 1080p 60Hz görüntü sağlayan IPS ekrandan oluşan xScreen, donanımının geri kalanıyla beraber toplamda 695 gram ağırlığında. Xbox Series S'i de dail ettiğimizde, cihazın toplam ağırlığı 2.7 kilograma seviyesine geliyor ki, bu da iyi bir oyun bilgisayarı ile karşılaştırıldığında makul bir ağırlık. Böylece oyuncular gittikleri her yerde oyun keyfi yaşayabilecekler. En azından amaç o. Evet, xScreen'de Xbox Series S'e güç sağlayacak adaptör de var. Tabii ki pili ne kadar gidiyor, bu konu hakkında bir açıklama şimdilik yok.
xScreen, şu an bir Kickstarter projesi halinde. Hemen yukarıda xScreen videosunu izleyebilir, buradan da şirketin web sitesine gidebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın