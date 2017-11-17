2018 Model iPad Pro Böyle Olacak!

2018 yılında piyasaya çıkması beklenen yeni iPadPro, iPhone X'in sahip olduğu pek çok önemli özelliği bünyesinde barındıracak!

2018 model iPad Pro böyle olacak!
neowin

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