2018'de Daha Uygun Fiyatlı Bir iPhone X Gelebilir
iPhone X'in çok pahalı olmasından yakınıyorsanız, Apple gelecek sene sizi sevindirecek bir iPhone çıkarabilir!
iPhone X çıkalı sadece birkaç hafta oldu ancak gelecek senenin iPhone'larından dedikodular gelmeye başladı. KGI Securities'in ismini sıkça duyduğumuz, iPhone tahminleriyle öne çıkan analisti Ming-Chi Kuo, 2018'de OLED ekranlı iki yeni iPhone görebileceğimize inanıyor.
Buna ek olarak Kuo'nun Apple'ın tedarik zinciri üzerinde yaptığı araştırmalar, önümüzdeki sene 6,1 inç'lik TFT-LCD ekranlı bir iPhone daha görebileceğimizi söylüyor. Daha önemlisi ise bu telefonun yeni çıkan iPhone 8 gibi "eski görünümlü" bir telefon olmayacağı, iPhone X'in görünümünde olacağı ve "çentik" ile geleceği. Kuo'nun tahminine göre cihaz, "alt seviye" ile "orta seviye" arasında bir yerde konumlanabilir ve buna rağmen 649 - 749 dolar arasında bir fiyatla gelebilir.
Kuo, en başta bahsettiğimiz iki yeni OLED telefon hakkında da birkaç detay verdi. Analiste göre telefonların 5,8 inç'lik ekrana sahip olan küçük modeli, 1.125 x 2.436 çözünürlüğe sahip olacak ve böylece 458ppi (inç başına piksel) değerine ulaşacak. 6,5 inç'lik modelin ekranı ise 480-500ppi arasında bir piksel yoğunluğu sunacak.
Ming-Chi Kuo, Apple hakkındaki çok isabetli tahminleriyle tanınan bir isim. Analistin bu isabetini, Apple'ın tedarik zincirindeki kaynaklarına borçlu olduğunu biliyoruz. Kuo'nun bütün tahminleri doğru çıkmasa da ortaya attığı iddialara genellikle inanma eğilimindeyiz.
Zeynel A. Öztürk
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