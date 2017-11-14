2018'de Daha Uygun Fiyatlı Bir iPhone X Gelebilir

iPhone X'in çok pahalı olmasından yakınıyorsanız, Apple gelecek sene sizi sevindirecek bir iPhone çıkarabilir!

2018'de Daha Uygun Fiyatlı Bir iPhone X Gelebilir

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