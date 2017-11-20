2018'in iPhone'ları için Önemli Bir Yenilik Daha
2018'de piyasaya sürülecek olan iPhone'lar için önemli bir yenilik iddiası ortaya atıldı!
iPhone X piyasaya sürüldüğüne göre artık 2018'de gelecek olan yeni iPhone ailesi üyelerini düşünmeye başlayabiliriz. Tahminlere göre önümüzdeki yılın modelleri çok daha hızlı baz bant çiplerine sahip olacak ve bu sayede hücresel ağda çok daha hızlı veri indirme ve gönderme kapasitesi ile birlikte gelecek.
KGI Securities'e göre yeni iPhone'lar 4 x 4 MIMO anten teknolojisine sahip olacak, bu da 2017'de kullanılan 2 x 2 MIMO chiplerinin daha gelişmiş bir hali. 5G kadar olmasa da hala yüksek bir hız artışı olacağı kesin.
KGI'ya göre bu çiplerin %70-80'ini Intel üretecek, bunun sebebi de Apple'ın Qualcomm'la olan sıkıntılı iş ortaklığı. Apple geri kalan %20-30 arasındaki anten parçalarını kendi üretecek.
Eğer 5G telefonları bekliyorsanız 2019'a kadar sabretmeniz gerekebilir. Şu an bir çok marka 5G'yi test etmeye başlamış durumda, ancak 2018'de gelecek olan iPhone'ların 5G'ye sahip olması düşük olasılık.
Bazı söylentilere göre 2018'de gelecek olan iPhone'lar, iPhone X'in tasarımına benzer bir dış görünüme sahip olacak. Yani klasik iPhone tasarıma sahip olan en son Apple ürünleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın