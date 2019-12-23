2019'un En Fazla Saldırılan Yazılımları Belli Oldu!

2019 yılında en fazla siber saldırıya uğrayan yazılımlar belli oldu. Listenin ilk sıralarında, oldukça tanıdık isimler var!

23 Aralık 2019 10:00

Levent Öztürk