2019 Son Çeyreğinde En Çok İndirilen Oyun ve Uygulamalar!

Call of Duty: Mobile'ın, yılın son birkaç ayı içerisinde 180 milyondan fazla kez indirildiği açıklandı. Bu bilgi, bir uygulama analiz şirketi olan ve günlük kullanılan uygulamalar ve oyunları kapsayacak şekilde 2019 yılında insanların mobil indirme alışkanlıklarına ilişkin bulgularını paylaşan Sensor Tower isimli şirketten geliyor.
Call of Duty: Mobile, 180 milyon indirme ile diğer oyunları ikiye katlayarak oyun kategorisinin açık ara lideri konumunda yer alıyor. İki katına ulaşamadığı tek oyun ise, 90 milyon civarında indirmeye ulaşan Sand Balls oldu. Favori oyunlar olan PUBG Mobile, Mario Kart Tour ve Candy Crush Saga listenin alt kısımlarında kaldılar.
İlginç olan ise diğer oyunların aksine Call Of Duty: Mobile'ın indirmelerinin yarısının Google Play Store'dan diğer yarısının ise Apple Store'dan geliyor olması. Diğer oyunların indirmelerinin büyük bir kısmı Google Play Store'dan geliyor.
Bu istatistiklerin yalnızca 2019'un dördüncü çeyreğini kapsadığını belirtmekte fayda var, yani indirmeler Call Of Duty: Mobile'ın yayımlandığı gün olan 1 Ekim ile 31 Aralık arasını kapsıyor.
2019'un son üç ayında en çok indirilen ve oyun olmayan uygulama ise 270 milyon indirme ile WhatsApp oldu. Bu indirmelerin çok büyük bir kısmı Google Play Store'dan yapılırken, 30 milyona yakın kısmı App Store'dan yapıldı. En çok indirilen 5 uygulama listesini tamamlayan isimler ise Tiktok (ilk 5 içerisinde Facebook'a ait olmayan tek uygulama), Facebook, Messenger ve Instagram oldu. Netflix, Spotify ve Youtube gibi Dünya çapında bilinen uygulamalar ise listede çok alt sıralarda yer aldı.
Sensor Tower'ın söylediğine göre, indirmelerde %9,1'lik yıllık artış yaşandı, bu da daha fazla kişinin telefonları ile içerik ve hizmetlere eriştiğini ve/veya hepimizin daha fazla uygulama indirdiğini gösteriyor.
İlginç bir şekilde, listenin üst sıralarında yer alan uygulamaların çoğu sosyal medya, eğlence, buluşma ve gezi uygulamaları. Tabii ki önceden yüklenmiş olan uygulamaların indirilmiş sayılmamalarından dolayı listede Apple Maps ve Google Maps'in yer almadığını da hatırlamakta fayda var.
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