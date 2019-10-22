2019 Yılında Ne Kadar PC Satıldığı Açıklandı
2019 yılı boyunca Intel'in işlemci sevkiyatında yaşadığı zorluk ve ABD - Çin ticaret savaşları derken, bakın PC satışları bunlardan nasıl etkilendi...
- Ercan Uğurlu
ABD ve Çin arasında yaşanan tedarik zinciri konusu bir yana, mobil cihazların da pastadaki payını arttırmasıyla kuşkusuz 2019 yılı PC satışları açısından zorlu bir yıl oldu ve 3 ay kadar da olmaya devam edecek gibi görünüyor. Gartner tarafından açıklanan rakamlara göre, yine de 2019'un 3'üncü çeyreği dahil bu sene satışlar yüzde 1,1 oranında artmış durumda.
2018 yılının 3'üncü çeyreğinde dünya çapında 67 milyon adet satış gerçekleştiren PC kolu, bu sene aynı tarihlerde oranını arttırarak 68 milyon adede ulaşmış. Bu rakamda en büyük pay sahibi ise, Lenovo.
Lenovo, pazar payının yaklaşık 4'te 1'ini kapsarken, onu HP ve Dell takip ediyor. Apple, cer ve Asus ise bu yarışta yüzde 10'dan daha az bir paya sahip.
Lenovo, HP, Dell ve Acer geçen yıla göre satışlarını arttırmayı başarırken, Apple ve Asus ise payını geçen yıla göre düşürmüş. Ancak bu bilgiler yalnızca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geçerli; Chromebook veya iPad gibi cihazlar raporun dışında bırakılmış.
2019 yılı içinde PC üreticileri için en büyük zorluk Intel CPU'ların sevkiyat konusunda yetersiz kalmaları olurken, AMD ve Qualcomm gibi diğer satıcılar bu boşluğu doldurmak için harekete geçtiler. RAM ve SSD fiyatlarının düşmesi ise endüstrinin canlanmasına yardımcı oldu.
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