2020'de En İyi 5 Android Launcher'ı

Kişiselleştirilebilme, Android'in en önemli özelliklerinin başında gelmeye devam ediyor. iOS'da tek yapabildiğiniz simgelerin sırasını değiştirmek iken Android'de çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz.
Play Store'dan indirilebilen launcher'lar, telefon yazılımının görünümünü baştan aşağı değiştirmenize, zevkinize göre kişiselleştirmenize izin veriyor. Launcher denildiğinde bazıları hızı, bazıları yaşadığınız yeri, bazıları ise bir miktar verimliliği hedefleyen düzinelerce seçenek bulunuyor. Aşağıda 2020'de kullanabileceğiniz en iyi 5 launcher'ı seçtik. Herhangi bir sıralama yapmadığımız listemizi aşağıda okumaya devam edebilirsiniz.
1. Microsoft Launcher
Başarısız Windows Phone'un ardından Microsoft'un rakibi için yazılım geliştirmesi size garip gelebilir. Ancak sonuca bakarsak Microsoft'un çalışması, Android'deki en iyi launcher'lardan bir tanesini ortaya çıkardı.
Birçok yönden kişiselleştirilebilen Microsoft Launcher, dahili bir haber penceresi, bir widget "rafı", genişletilebilen dock seçenekleri, uygulama simgelerini değiştirme ve çok daha fazlasıyla geliyor. Üstelik çok da hızlı.
2. Evie Launcher
Evie Launcher, basit görünmeyi amaçlayan launcher'lar sınıfına giriyor. Uygulama listesinin genişliğini ve sütunlarını değiştirmenize olanak tanıması dışında çok fazla şey sunmayan Evie Launcher, basitliği sayesinde kullanımı en kolay ve en hızlı launcher'lardan bir tanesi.
3. Nova Launcher
Android launcher'ları var olduğundan bu yana piyasada olan Nova Launcher, yaygın olarak kullanılan ilk launcher'lardan bir tanesi. Bu yüzden sadık bir kullanıcı kitlesi bulunan Nova Launcher, ayrıntılı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.
Animasyon hızlarından widget aralıklarına ve giriş ekranlarına, Nova ile değiştirmek isteyeceğiniz birçok şeyi değiştirmeniz mümkün. Bununla birlikte çok fazla seçenek, kendinize uygun görünen bir ekran hazırlamanıza yardımcı olacağı gibi, öğrenme süresini biraz artırabilir.
4. Launcher 10
Windows Phone, küçük bir kitle için hayatını sürdürüyor. Bu kullanıcılara yönelik olan Launcher 10, Windows Phone'un eşsiz, kutucuklu "Metro" arayüzünü Android'e getiriyor. Launcher, Windows Phone'daki "aktif" işlevleri sunmasa da kullanımı oldukça kolay ve size biraz nostalji yaşatmayı başarıyor.
5. BlackBerry Launcher
Özlenen tek platform, Windows Phone değil. BlackBerry cihazlarını özleyen küçük de olsa bir topluluk var. BlackBerry'nin kendi geliştirdiği BlackBerry Launcher, firmanın telefonlarının klasik görünümünü ve işlevselliğini canlandırıyor ve bazı ilginç işlevler de sunuyor.
Bu ilginç işlevler arasında tüm iletişiminiz için ev sahipliği yapan Blackberry Hub, sürüklenebilen widget'lar var. Tasarımında alışılmadık bazı şeylere rastlasanız da, farklı bir launcher arayanlar ve sıkı bir eposta trafiği olanlar, BlackBerry Launcher'ı deneyebilirler.
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