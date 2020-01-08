2020'nin En Ucuz 5G Telefonu, TCL'den Gelebilir

TCL'nin yeni telefonları arasındaki TCL 10 5G, bu senenin en uygun fiyatlı 5G telefonu olabilir.

2020'nin En Ucuz 5G Telefonu, TCL'den Gelebilir

Piyasadaki 5G telefon seçeneklerinin sayısı her geçen gün artsa da, bu modeller henüz pek ucuzlamış değiller. 2020 itibariyle bunun değişmesi bekleniyor ve ilk adımı 500 doların altındaki ilk 5G telefonuyla TCL atacak gibi görünüyor.

CES 2020'de duyurulan Yeni TCL 10 serisinin içerisinde 500 doların altında fiyata sahip olan bir 5G telefon bulunuyor. Serinin tamamı, TCL 10L, TCL 10 Pro ve TCL 10 5G'den oluşuyor. Resmi tanıtım, şubattaki Mobil Dünya Kongresi'nde yapılacak ve teknik özelliklerin ayrıntıları da bu etkinlikte açıklanacak.

Firma, 5G'li telefonu bu sene nisan ile haziran arasında ABD ve Kanada'da satışa sunmayı planladığını söylüyor. 2019'un sonunda tanıtılan Qualcomm 765 5G yonga setini kullanan cihaz, muhtemelen Snapdragon 865'li telefonlar kadar güçlü değil.

TCL 10 Pro'nun "daha zengin bir çoklu ortam deneyimi" sunan bir AMOLED ekranla geleceğini söyleyen firma, telefonlarla ilgili diğer ayrıntıları pek vermedi. Ekranın neden daha kaliteli olduğunu ve boyutunu öğrenmek için şubattaki MWC'yi beklememiz gerekecek.

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