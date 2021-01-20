2021 Peugeot 208 fiyatları ne kadar? Fiyat listesi basına sızdırıldı

Peugeot 208 2021 modeli otomobil meraklılarının uzun süredir beklediği bir model. Araç Avrupa'da satışlarına başlamıştı. 20 Ocak tarihinde lansmanı yapılacak olan Peugeot 208'in Türkiye fiyatları basına sızdı. Pek, Yeni Peugeot 208 fiyatları ne kadar?
YENİ 2021 PEUGEOT 208 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
1.2 Litre Purtech 75 Hp MT5 Active 169.000 TL
1.2 Litre Purtech 75 Hp MT5 Active Comfort Pack 171.500 TL
1.2 Litre Purtech 100 Hp EAT8 Active Comfort Pack 214.000 TL
1.2 Litre Purtech 130 Hp EAT8 Allure 228.000 TL
1.2 Litre Purtech 130 Hp EAT8 GT-Line 279.000 TL
YENİ 2021 PEUGEOT 208 NELER SUNUYOR?
- Yeni Peugeot 208, 3-Boyutlu yükseltilmiş gösterge ekranı da dahil yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve normalde daha üst sınıf araçlarda kullanılan birçok sürüş destek sistemiyle küçük sınıf otomobil pazarına tamamen yeni bir yaklaşım getiriyor.
- Otomobil ile 65 km/h hızın üzerinde minimum iki saatten fazla yolculuk yaptıysanız, aracınız sizlere daha dikkatli sürüş için mola mesajı gönderiyor. İlk olarak üç kez sinyal sesiyle uyarıdan sonra, eğer bir mola verilmediyse sesli asistanınız "Bir mola verin!" uyarılarıyla mola vermeniz hakkında sizlere uyarılarda bulunuyor.
- Yeni Peugeot e-208 yüzde 100 elektrikli versiyonu ile geliyor. Bu model otomobil tutkunlarına 136 HP (100 kW) ve gaz pedalına ilk dokunulduğu andan itibaren 260 Nm tork üreten elektrikli motor, sessiz ve titreşimsiz bir sürüş imkanı sağlıyor.
- Orta konsoldaki ekran üzerinden sürüş bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edilebilen yeni Peugeot e-208'de; Eco, Normal ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş modu bulunuyor.
- Active Premium, Allure, Allure Premium, GT ve GT Premium olmak üzere 5 adet donanım paketine sahip e-208 modelinin en dikkat çekici modeli ise GT modeli.
- 50 kWh bataryaya sahip e-208, 136 beygir ve 260 NM tork ile birlikte geliyor. Ayrıca, aracımızın 0 ile 100 kilometre hıza ulaşma süresi 8.1 saniye.
- Kör nokta izleme özelliği sayesinde, aracınızı kullanırken görüş alanınızın dışında kalan alanları kolaylıkla görebilirsiniz.
- 4055 mm uzunluğa, 1745 mm ve 1430 mm genişliğe sahip.
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