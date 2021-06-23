2021 Yılı Türkiye'de Yılın Otomobili Belli Oldu: Ve Kazanan...

Otomotiv Gazetecileri Derneğince (OGD) bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'nın kazananı belli oldu. Bu yıl, yılın otomobili olabilmek için yarışan 27 aday vardı.
76 OGD üyesi gazetecinin oylaması ile ilk turda 27 aday otomobil arasından 7 finalist belirlendi. Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, ikinci tur oylama sonucu 3 bin 290 puan elde eden Egea Cross, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi.
Törende ödülü Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık'tan aldı.
"Bizleri Gururlandırdılar"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti:
"Markamızın otomobil pazarındaki varlığına güç katan Egea, ilk lansmanından bu yana 5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen otomobili olurken, geçtiğimiz yılın sonunda model ailesi yenilendi ve aileye dördüncü gövde olan Crossover sınıfındaki temsilcimiz Egea Cross eklendi.
Otomotiv Gazetecileri Derneğinin kıymetli üyeleri, Egea Cross'u 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçerek bizleri gururlandırdılar. Bu anlamlı ödülü; Fiat markası, ekip arkadaşlarım ve Egea Cross'un üretiminde ve pazara sunulmasında emeği geçen tüm Tofaş çalışanları, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz adına büyük bir mutlulukla kabul ediyorum."
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