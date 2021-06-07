Fiat da Tarihi Verdi: Tamamen Elektrikli Araçlara Geçiş Başlıyor!

Pek çok otomotiv devinin ardından Fiat da, tamamen elektrikli otomobil üretimine geçeceğini açıkladı. İşte Fiat'ın bunun için verdiği tarih.

  • Ercan Uğurlu
Fiat, Sadece Elektrikli Otomobil Üretecek

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