Fiat da Tarihi Verdi: Tamamen Elektrikli Araçlara Geçiş Başlıyor!

Fiat, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araçlara geçeceğini açıkladı. Şirket, 2025 yılından itibaren içten yanmalı motorlu araçları üretmeyi sonlandıracak.
Fiat CEO'su Olivier François, "Düşen pil maliyetlerine paralel olarak, üretimi artık içten yanmalı motorlu araçlardan daha pahalı olmayan elektrikli aramaları mümkün olan ek kısa sürede piyasaya sürmek bizim görevimizdir," derken, "Herkes için sürdürülebilir mobilite alanını keşfediyoruz. Bu bizim en büyük projemiz. 2025 ile 2030 yılları arasında ürün yelpazemiz kademeli olarak sadece elektrikli olacak. Bu Fiyat için radikal bir değişiklik olacak," şeklinde bir açıklamada bulunuyor.
Fiat, bazı bölgelerde Fiat 500 otomobilinin elektrikli versiyonunu da piyasaya sürdü. Ancak önümüzdeki dönemde bu alandaki üretimi artıracak olan şirket, böylece sadece birkaç yıl içinde elektrikli üretime geçecek.
Birkaç otomobil markası daha önümüzdeki 10 yıl içinde sadece elektrikli otomobil üretiminde bulunmayı planlıyor. Bu şirketlerden Mini, Volvo ve Ford, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil üretimine geçmeyi planlarken, Honda ise 2040'ı hedefliyor.
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