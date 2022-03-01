2022 Yılı, Apple Watch Tarihinin En Büyük Yılı Olabilir

Bu yıl Apple Watch için çok önemli bir yıl olabilir. Hatta yeni bir iddiaya göre, muhtemelen piyasaya sürülecek üç yeni model ile, serinin tarihindeki en büyük yıl olabilir.
En azından Bloomberg için hazırladığı Power On bülteninin son sayısında Mark Gurman bunu düşündüğünü belirtiyor. Apple bilgileri konusunda oldukça güvenilir bir sicile sahip olan isim, Apple Watch 8'in yanı sıra Apple Watch SE 2'yi ve ekstrem sporlara yönelik bir Apple Watch'ı da göreceğimizi iddia ediyor.
Bunların hepsi daha önce birden fazla kaynaktan duyduğumuz giyilebilir cihazlar olduğu için Gurman'ın haklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca üç cihazın da yıl sonuna doğru sunulacağı düşünülüyor.
Gurman, bir süredir söylentilerde duyulan vücut ısısı sensörü dışında bu yıl büyük bir yeni sağlık sensörü olmayacağını söylüyor. Ancak bu yenilemenin sunulacağından bile emin değil ve kısa bir süre önce bu özelliğin 2022'de sunulmayacağını öne sürmüştü.
Yine de, giyilebilir cihazlar görünüşe göre daha hızlı çiplerle birlikte "aktivite takibinde büyük güncellemeler" alacak. Apple Watch 7, Apple Watch 6 ile neredeyse aynı çip setine sahip olduğundan dolayı bu güncellemenin beklenen ve istenilen bir şey olduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak Gurman, Apple Watch 3'ün bu yıl emekliye ayrılabileceğini de söylüyor. Şu anda en ucuz Apple Watch seçeneği olan bu ürünün yerini muhtemelen başka bir model alacak ve artık yetersiz kalmaya başladığı düşünülürse durdurma kararının mantıklı olduğu kesin. Yine de henüz Apple tarafından doğrulanmadığı için bu söylentiye şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Apple'ın, giyilebilir cihazlar söz konusu olduğunda en parlak ve güçlü markalar arasında olduğu göz önüne alındığında, Apple Watch 8'in etkileyici bir güncelleme alması tamamen şaşırtıcı olmaz. Ancak bu yıl, Apple'ın rakibi Wear OS için de büyük bir yıl olabilir.
Samsung'un geçtiğimiz yılın sonlarında Samsung Galaxy Watch 4 serisi için Wear OS'a geçmesinin ardından, firmanın sahip olduğu çok sayıda mevcut ve gelecek saatlerde yenilenmiş bir Wear OS deneyimi bekleniyor.
Bunların yanı sıra, Google'ın kendisi de muhtemelen artık Pixel Watch'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Samsung Galaxy Watch 5'in de zorlu bir rekabet sunacağından emin olabiliriz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın