Ukrayna, Yaptığı Çağrıyla Gönüllüleri "Hacker Ordusu" Kurmaya Çağırdı!

Ukrayna, Rusya'ya karşı faaliyet gösterecek bir "hacker ordusu" kurmak için gönüllülere çağrı yaptı. İlk haberlere göre bu çağrı, fazlasıyla destek almayı başardı.