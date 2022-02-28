Ukrayna, Yaptığı Çağrıyla Gönüllüleri "Hacker Ordusu" Kurmaya Çağırdı!

Ukrayna, ülkenin dijital dönüşüm bakanı tarafından atılan bir tweet'e göre, Rusya'ya karşı siber saldırılar başlatmak için uluslararası gönüllülerden destek istiyor. Mykhailo Fedorov, tweet'inde Telegram'da bir "BT ordusu" kurmak istediğini ve herkes için görevler olacağını duyurdu.
We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022
İlgili Telegram kanalı, haber yayına hazırlanırken 200.000'den fazla kullanıcıya ulaşmıştı. Kanal, "Sizi herhangi bir siber ve DDoS saldırı yöntemini kullanmaya çağırıyoruz" diyor.
Kanaldaki bir gönderiye göre, siber saldırılar Rus devlet hizmet portallarını, Kremlin, Parlamento, First Channel, Aerospace, Railroad web sitelerini bir terabayt kapasitenin üzerinde 50'den fazla DDoS saldırısıyla vurdu. Kanal, üyeleri Rusya yanlısı videolar yayınlayan YouTube kanallarının kaldırılması için şikayet etmeye de yönlendiriyor.
Haber, Anonymous'un Rusya'ya karşı siber savaş ilan ettiğini açıklamasının ardından geldi. Anonymous, Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili gerçeği yayınlamak için Rus devlet televizyon kanallarını hack'lediğini iddia etmişti.
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