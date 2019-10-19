24 Çekirdekli AMD Ryzen Threadripper 3960X Göründü!
AMD, vites yükseltmeyi sürdürüyor. Ryzen Threadripper 3960X 24 çekirdek ile gelirken, 3990X'te çok daha fazlası bekleniyor!
- Ercan Uğurlu
Her yeni işlemci tanıtımıyla beraber çekirdek sayılarının arttığına tanık olurken, izlek sayıları da katlanarak artmayı sürdürüyor. Elbette bunun yanında performans artışı, güç tüketimi verimliliği gibi yenilikler de gelirken, özellikle AMD tarafında son dönemde süren atak önümüzdeki dönemde de tüm hızıyla yola devam edecek gibi görünüyor. Şu sıralar Ryzen 9 3950X'in çıkmasını beklerken (Ryzen 9 3950X kasım ayında raflarda olacak), yeni gelen bir başka sızıntı AMD'nin Threadripper 3960X işlemcisini işaret ediyor.
APISAK tarafından sızdırılan bilgiye göre AMD Ryzen Threadripper 3960X 24 çekirdek ile beraber gelecek. Bununla beraber işlemcide 48-thread (izlek) yer alacağı belirtilirken, bu değerler çıkması beklenen Ryzen 9 3950X'e göre bir basamak daha yüksek.
Buradan yola çıkarsak 3970X ve sonrası için bir tahminde bulunabiliriz: 3970X'te 32 çekirdek, 3980X'te ise 48 çekirdek karşımıza çıkacak gibi. 3990X'te ise muhtemelen 64 çekirdek (128-thread) göreceğiz.
Peki, sizce AMD ve Intel arasındaki çekirdek ve mimari savaşı nerede son bulur? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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