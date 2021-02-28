25.000 Süper Kütleli Kara Deliği Tek Bir Görselde Bir Arada Görün

52 ülke bir araya gelerek uzaydaki 25,000 süper kütleli kara deliğin haritasını çıkardı. Ortaya çıkan görüntü, son derece ilginç...

25.000 kara deliğin haritası çıkartıldı

Yukarıdaki resim, sandığınız gibi yıldızlı bir gökyüzünü göstermiyor. Bunun yerine, her beyaz nokta, farklı bir galaksinin çekirdeğindeki süper kütleli bir kara deliğe işaret ediyor. Bu olağanüstü birleşim, görünür ışık tarafından değil, kara deliklerin etrafında dönen madde tarafından yayılan radyo dalgalarından yararlanarak yaratıldı. Bu harita, şimdiye kadarki en ayrıntılı düşük radyo frekansı gökyüzü haritası.

Radyo gözlemleri, dokuz Avrupa ülkesine yayılmış 52 istasyonlu bir sistem olan, Dünya'nın en büyük kombine radyo teleskobu LOw-Frequency ARray (LOFAR) tarafından toplandı. Bu ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, İsveç, İrlanda, Letonya ve İtalya bulunuyor.

Hamburg Üniversitesi'nden, araştırmanın başyazarı Dr. Francesco de Gasperin, "Bu sonuç, inanılmaz derecede zor veriler üzerinde uzun yıllar süren çalışmalarla elde edildi. Radyo sinyallerini gökyüzünün görüntülerine dönüştürmek için yeni yöntemler icat etmek zorunda kaldık" diyor. 

Toplanan veriler kuzey yarımküreden görülen gökyüzünün sadece yüzde 4'ünü kapsıyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan araştırma, programın dış gezegenlerin manyetosferlerinden evrendeki galaksilerin dağılımlarına kadar çok farklı ölçeklerdeki soruları yanıtlamaya yardımcı olacağının altını çiziyor.

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