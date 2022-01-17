3.000 iPod'u Çalarak İnternette Satan Kadının "Macerası" Hapiste Bitti!

Çocuklardan bir şey çalmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. New Mexico'daki bir okulda görev yapan bir çalışan tam olarak bunu yaptı. Kristy Stock adlı bir kadın, Kızılderili öğrenciler için hazırlanmış olan 3.000'den fazla iPod'u çalıp sattığı gerekçesi ile 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rezervasyonlarda yaşayan Kızılderili çocuklara yönelik olarak hükümetin hazırladığı program çerçevesinde dağıtılacak olan iPod'ların alıp dağıtma sorumluluğunu üzerine alan Stock, hükümetten alınan para ile iPod'ları aldı, ancak çocuklara dağıtmadan, düşük fiyatlarla eBay üzerinden sattı.
Stock ifadesinde, çalıntı malları satarak 800.000 dolardan fazla kazanç elde ettiğini doğruladı. Dahası, bu sırada 270.000 dolarlık da vergi iadesi almış.
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