3.000 iPod'u Çalarak İnternette Satan Kadının "Macerası" Hapiste Bitti!

ABD'deki bir okulda öğrencilere dağıtılmak üzere satın alınan 3.000'den fazla iPod'u çalan kadının "macerası", parmaklıkların ardında bitti...

3.000 iPod'la gelen 18 ay hapis!

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