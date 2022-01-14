Filmlerdeki Psikopatlar Ne Kadar Gerçek? İşte "En Gerçek" 3 Psikopat!

Filmlerde bize psikopat olarak gösterilen karakterlerin bir çoğu, aslında psikopat tanımına uymuyor. Peki ama hangi karakterler için "gerçek psikopat" diyebiliriz? Bilim insanları bunu araştırdı ve 3 ismi ön plana çıkarttı!

  • Levent Öztürk
Filmlerdeki psikopatlar ne kadar gerçek?

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