3 Boyutlu Kulaklık Firması Ossic Çuvalladı!
On binlerce kullanıcının ön sipariş verdiği "üç boyutlu kulaklık" Ossic X, kulaklığı üretemeyeceğini duyurdu ve sırra kadem bastı!
"Üç boyutlu ses" çıkaran kulaklıklar için crowd-funding yoluyla on binlerce ön sipariş alan ses firması Ossic, yaptığı duyuruda kapandığını ve destekçilere paralarını geri ödemeyeceğini söyledi.
Firma, Ossic X kulaklıkları için Kickstarter'da 2,7 milyon dolar, Indiegogo'da ise 3,2 milyon dolar fon toplamıştı. Ossic X, kafa izleme özelliğine sahip, özellikle VR ortamında çok iyi bir ses dinleme olanağı sunan üst seviye kulaklıklar olarak tanıtılıyordu. Firma önemli miktarda fon toplamayı başarsa da, sitesinde yayınladığı mektupta sanal gerçekliğin yavaş yaygınlaşmasını suçladı.
Bu sonuçtan dolayı son derece üzgün olduğunu belirten firma, kendi birikimlerini yatırmak ve maaşsız çalışmak dahil, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve imkanların sonuna geldiklerini belirtti.
Firma Ocak 2017 itibariyle 22.000 Ossic X ön siparişi almıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında ise firma, 80 destekçisine 999 dolarlık geliştirici seviyesi kulaklığı ulaştırdığını açıkladı. Bu sırada yapılan açıklamaya göre firma, 2018 ilkbaharında "toplu üretime" başlayacaktı.
Ossic, on binlerce ön siparişin ardından sadece 250 kulaklık üretti ve ürünü sadece birkaç düzine Kickstarter destekçisine yolladı.
Crowdfunding kampanyalarının başarısızlığa uğraması sıkça rastlanan bir durum ancak bu başarısızlığın kaynağı, genellikle ek fonun dış yatırımcılardan sağlanamamasından kaynaklanıyor. Burada ise Ossic'in en baştan itibaren yanıltıcı olduğunu, 6 milyon dolara yakın fon ile geniş çaplı bir üretim yapamadığını görüyoruz.
Kulaklıklarını alamadıkları için çok üzgün olan destekçilerden oluşan 1.600 kişilik bir Facebook grubu, şimdi firmaya toplu dava açmaya hazırlanıyor.
Zeynel A. Öztürk
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