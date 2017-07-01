33 Material Design Duvar Kağıdı!
Haftanın duvar kağıtları: Material Design'ın düz ve sade stilini telefonunuzun veya PC'nizin ekranına taşıyın!
Google'ın tasarım dili Material Design, koyu renkleri, düz ve hafif gölgeleriyle son derece şık bir kullanıcı arayüzü olmayı sürdürüyor. Android 5 ile tanıştığımız tasarımın duvar kağıtları da, kendisi gibi güzel. Sizin için seçtiğimiz duvar kağıtları, hem PC'niz hem de telefonunuzun ekranına çok yakışacak!
33 Material Design duvar kağıdı gaerimizde!
Zeynel A. Öztürk
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