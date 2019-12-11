455.000 Türkün Kredi Kartı İnternete Sızdı

Türk kullanıcılara ait 455 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin internete sızdığı iddiası görünüşe bakılırsa doğru çıktı.
Bankacılık sektörüne yakın üst düzey bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre sızıntı, bir web sitesinin e-ticaret platformu üzerinden gerçekleşti. Güvenlik firması Group-IB, ZDNet'e yaptığı açıklamada verilerin 28 Ekim ile 27 Kasım arasında dört farklı parça olarak sızdığını söyledi. Bu tür bir sızıntı sonrasında bankaların sızan kartları iptal edebileceği belirtiliyor.
Türkiye Bakanlar Birliği (TBB) yetkilileri, konu hakkında kendilerine bir bilgi gelmediğini söyledi. Yaşanan durum, kullanıcı bilgilerinin yeterince güvenle saklanmadığı sayısız olayın arasına eklenen bir yenisi oldu.
Bu arada Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bir gazeteye yaptığı açıklamada e-ticaret firmalarının sızıntıdan haberdar olduğunu ancak bu konuda kullanıcılarını uyarmadığını söyledi. Bu bilgi gerçekten doğruysa, sızıntının yaşandığı sitelerin bu tür durumlarda nasıl davranacağı konusnda tamamen bilgisiz oldukları ve zararı büyüttükleri söylenebilir.
Son olarak Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği yaptığı açıklamada "kart bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını" söyledi. Sızıntının yaşanmadığını ima eden bu açıklamanın tam olarak ne anlama geldiği ise belli değil.
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