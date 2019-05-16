5G Galaxy Note 10 Pili Kafa Karıştırdı
Galaxy Note 10'a ait olduğu iddia edilen bu pilin görüntüsü, kafaları fena halde karıştırdı.
Güney Kore'deki bir test firmasından gelen karedeki pilin Galaxy Note 10'un 5G sürümüne ait olduğu düşünülüyor.
KTR'den (Korea Testing and Research Institute) gelen fotoğraftaki pilin ürün kodu EB-BN972ABU. 4.300mAh kapasitesindeki pilin ürün kodu, Samsung Galaxy Note 10 serisine ait olduğunu gösteriyor. Normalde bu koda sahip bir pilin SM-N972 model numaralı telefonda kullanılması gerekiyor.
Bu noktada kafalarda bazı soru işaretleri oluşuyor. Samsung'un dört farklı Galaxy Note 10 sürümü üzerinde çalıştığı düşünülüyor. 6,3 inçlik normal boyutlu Note 10'un SM-N970 model numarasına sahip olması bekleniyor. 5G sürüm ise SM-N971 model adıyla gelecek. 6,7 inç'lik Galaxy Note 10 Pro'nun SM-N975 model numarasıyla, bu modelin 5G destekli sürümünün ise SM-N976 model koduyla gelmesi bekleniyor. Yani SM-N972'ye şimdiye kadar rastlanmış değil.
Sammobile'a göre EB-BN972ABU numaralı bu pil, SM-N970'a ait değil. Dolayısıyla pil SM-N971'e veya henüz açıklanmayan bir Galaxy Note 10 modeline ait olabilir.
Galaxy Note 10 serisinin tanıtımı için daha birkaç ay var ve bu sürede daha net bilgilerin ortaya çıkacağına inanıyoruz.
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