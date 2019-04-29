5G Sadece iPhone'lara Gelmeyecek!
Herkes 5G destekli bir iPhone bekliyor ama Apple'ın planları, bundan çok daha fazlasını işaret ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz günlerde ilk 5G iPhone modelini 2020 yılında görebileceğimizi öne süren bir iddiayı sizlerle paylaşmıştık. Ancak Apple hakkındaki açıklamaları ile tanınan bir analiz uzmanına göre yakın zamanda 5G destekli bir iPad Pro modeline de kavuşmamız mümkün.
Henüz ortaya çıkmamış yeni Apple ürünleri hakkında birçok kez doğru bilgiler vermesi ile tanıdığımız Ekonomic Daily News yazarı Ming-Chi Kuo'nun notlarında Apple'ın 2019'da 11 inç ve 12,9 inç boyutunda olmak üzere iki yeni büyük iPad modelini piyasaya süreceği iddiası yer alıyor.
Bu haber, Apple'ın bu iki boyutta yılda iki iPad Pro modelini tanıttığı bilindiği için sürpriz değil ancak Kuo'nun iddiasına göre 2021'den sonra Apple'ın iPad Pro modelleri 5G çipi de içeriyor olacak.
Güncel iPad Pro, yeni iPad Pro 12.9 ve iPad Pro 11 modellerinde olduğu gibi, LTE bağlantı desteğine sahip, böylece iPad'inize bir SIM kart takıp 4G internet kullanabilmeniz mümkün. Apple'ın iPad üzerinde en yüksek veri aktarım hızlarını sağlamayı önemsediği düşünüldüğünde firmanın 5G teknolojisini iPad Pro modellerine getirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor olduğunu söylemek mümkün.
Bir süredir Apple'ın 5G planları, 5G destekli iPhone'lar için 5G modem tedarik etmesi beklenen Intel'in yaşadığı sorunlar nedeniyle oldukça belirsizdi. Intel'in Apple'a 2021 yılına kadar yeterince 5G modemi teslim etmek için yeterli teknik altyapıya sahip olmadığı haberi gündemde büyük yankı yarattı. Bunun üzerine Qualcomm için Intel'i bırakan Apple, 5G teknolojisini destekleyen iPhone'ları 2020 yılına yetiştirme konusunda kararlı görünüyor.
Tabii ki 2021 yılı şu an için bugüne oldukça uzak bir tarih ve bu süre zarfında Apple'ın iPad Pro planları ile ilgili birçok değişikliğin gerçekleşmesi de ihtimaller dahilinde.
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