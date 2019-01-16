5G'li Galaxy S10'un Adı Ortaya Çıktı
Galaxy S10'un daha sonra gelecek 5G destekli en üst seviye modelinin adı, sonunda ortaya atıldı!
Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın Samsung'un S serisinin en iyi telefonları olacağını biliyoruz. Ancak bugüne kadar emin olmadığımız şey, daha sonra gelecek dördüncü modelin adıydı. Yeni gelen bilgilere göre bu telefonun adı, Galaxy S10 X olacak.
ETNews'un haberine göre 'X' harfi, hem Galaxy serisinin onuncu yılını, hem de telefonun serinin onuncusu olduğunu anlatıyor. Ancak bu kulağa biraz saçma geliyor çünkü S10 zaten cihazın onuncu telefon olduğunu anlatıyor. Bunun yanında X'in "eXperience" (deneyim) ve "eXpasion" (genişleme) anlamlarına da geldiği söyleniyor. Rapora göre Galaxy S10 X, Güney Kore'de 29 Mart'ta satışa sunulacak. Rapor, diğer bölgeler hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.
Samsung Galaxy S10 X'in en önemli özelliğinin 5G olacağı söyleniyor ancak rapora göre cihaz, 6,7 inç Super AMOLED ekran, dört lensli arka kamera, çift lensli ön kamera, 5.000mAh pil, 1TB depolama ve 10GB'tan fazla RAM ile gelecek. Ancak bunlar daha önce de duyduğumuz şeyler. Rapor, yapay zeka destekli bir işlevden de bahsediyor. Bu işlev, ayarlarınızı telefonu nasıl kullandığınıza bağlı olarak değiştiriyor. Bunun tüm Galaxy S10 modellerinin bir "gizli silahı" olabileceği anlaşılıyor.
Bilgilerin kaynağı belli olmadığından, bu iddialara hemen inanmamakta bizce fayda var. Galaxy S10 X ve serinin geri kalanı 20 Şubat'ta tanıtılacak.
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