5G'ye Geçiş, 4G'ye Olduğu Gibi Hızlı Olmayacak

5G'ye geçiş, uzmanlara göre 4G'da yaşanan "büyük ve hızlı geçiş" gibi olmayacak!

5G'ye Geçiş, 4G'ye Olduğu Gibi Hızlı Olmayacak

Beşinci nesil (5G) mobil ağlara geçiş, bir sektör uzmanına göre 4G'ye geçişten daha yavaş olacak. TechRadar Orta Doğu'ya konuşan pazar araştırma ve analiz hizmetleri sağlayıcısı Kantar AMRB'nin başkan yardımcısı Sukhdev Singh, 5G'nin tüketici alanındaki büyüme hızının, destekleyen akıllı telefon ve router'ların sayısından dolayı yavaş olacağını söyledi.

ZTE'nin piyasada 5G destekli ancak pahalı sayılacak bir telefonu bulunurken Huawei ve Oppo, 5G telefonlarının fiyatını henüz açıklamadı. Araştırma firması IHS Markit'e göre bu sene 37 milyon birinci nesil 5G telefonun dağıtımının yapılması bekleniyor. Bu sayının 2020'de 120 milyona ulaşması, 2023'te 525 milyon cihazı geçmesi bekleniyor.

Singh'e göre kullanıcılar, 5G'den 4G'de olduğu kadar büyük bir avantaj elde etmeyebilirler. Yönetici, 5G'nin çok yüksek bant genişliği gerektiren, artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik gibi veriye aç uygulamalara yönelik olduğunu söylüyor. Singh'e göre gerçek değişiklik, kurumsal alanda, iş dünyasının süreçleri otomatikleştirmesiyle yaşanacak. Bu alanda 5G'nin sadece hızı değil, düşük gecikme süresi de etkili olacak.

4G'deki gecikme süresi 15-20 milisaniye iken 5G'deki gecikme, bir milisaniyeye kadar düşüyor. Veri hızı ise 4G'nin 100 katına, 20Gbps'ye ulaşabiliyor. Dolayısıyla Singh'e büyüme, iş dünyası - tüketici yönünden ziyade, şirketler arasında yaşanacak. Singh, tüketicinin 4G'den 5G'ye geçişinin 2020'den sonra gerçekleşeceğine, 4G için halen büyüme alanı bulunduğuna inanıyor. Hatta Orta Doğu ülkelerinde halen 3G'de olan ülkeler var.

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