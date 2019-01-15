6 GB RAM'li Nokia 8.1 Geliyor!
Nokia'nın yeni telefonu Nokia 8.1, şimdi de 6 GB RAM'li modeliyle geliyor. Peki, ne zaman?
- Ercan Uğurlu
Nokia'nın 2018'in son ayında duyurduğu yeni akıllı telefonu Nokia 8.1, henüz ülkemizde satışa çıkmış değil, ancak çok yakında geleceğini düşünüyoruz. Snapdragon 710 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama biriminin sahibi olan Nokia 8.1 şimdi de 6 GB RAM'li modeliyle satışa çıkmaya hazırlanıyor. Peki, telefon ne zaman satışta olacak?
Nokia 8.1 şu an farklı pazarlarda satışta. Ancak Avrupa'da ve dolayısı ile ülkemizde henüz pazara çıkmadı. Nokia 8.1'in satışının başlaması için geri sayımı sürerken, daha önce de duyurulduğu gibi HMD Global, telefonun bir de 6 GB RAM'li modeli için düğmeye bastı. Sızan bilgilere göre ise iki telefon arasında fiyat farkı uçurum olmayacak.
Nokia 8.1, şu an Hindistan'da 28.499 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık 405 Dolar ile satılıyor. Sızan bilgilere göre 6 GB Nokia 8.1'in fiyatının ise, 29.999 Hindistan Rupisi olması bekleniyor. Elbette bunun Dolar karşılığı ne olur, tahminler doğru çıkar mı bilinmez. Elbette bizim için önemli olan Nokia 8.1'in ülkemizde kaç paradan satışa gireceği. Şu an için bu bilgi de net değil. Bekleyip göreceğiz.
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