7 Ay Yayında Kalan Firefox Eklentisi, Kripto Para Cüzdanlarını Boşaltıyor!

Keşfedilen bir Firefox eklentisinin kripto para cüzdanlarını boşaltmaya çalışan bir kötü niyetli yazılım olduğu ortaya çıktı. İşin kötüsü, bu eklentinin 7 ay boyunca yayında olması...