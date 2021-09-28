Apple'a Verdiği Süre Doldu, iOS 15'in 3 Açığını İnternette Yayınladı!

IllusionOfChaos takma adıyla bilinen bir güvenlik araştırmacısı, Apple'ın çözmeyi reddettiğini ve verdiği sözü tutmadığını söyleyerek iOS 15'in 3 güvenlik açığını internette yayınladı.

  • Levent Öztürk
iOS 15'in 3 Açığını İnternette Yayınladı!

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