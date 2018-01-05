8'inci Nesil Intel CPU Kullanan Lenovo'lar!
Lenovo'nun yeni ThinkPad laptopları, Intel'in 8'inci nesil işlemcilerini kullanıyor. Aralarında yeni Yoga modelleri de var.
Lenovo, CES'te birçok yeni ThinkPad laptop tanıttı. Bunların hepsi de Intel'in en yeni 8'inci nesil CPU'larıyla donatılmış. Tanıtılanlar arasında yeni ThinkVision monitörler de var.
İlk olarak ThinkPad X serisine bakacak olursak Lenovo, X380 Yoga çevrilebilir laptopu'u gösterdi (360 derece menteşeye sahip).13.3 inç Full HD dokunmatik ekrana sahip laptop, vPro teknolojisi ile birlikte i7 8'inci nesil işlemci taşıyor, ayrıca 16GB sistem belleği ve 1TB'ye kadar PCIe NVMe SSD depolamaya sahip.
Bu hibrit aktif bir kalem ve Windows Hello (yüz tanıma) girişi için bir infrared kamera bulunduruyor. Pil ömrü, kendi söylediğine göre 13.6 saat kadar, şarj hızı ise bir saatte %80'e ulaşacak hızda.
Bir de ThinkPad X280 var, bu da esas olarak yukarıdakilerle aynı sistem özelliklerini taşıyor (SSD'si NVMe cinsinden değil), 13 saate kadar da pil ömrü sunuyor. Ayrıca önceki modeline göre daha zarif bir cihaz, 1.16kg ile %20 daha hafif, 17.4mm ile %15 daha ince.
Bu laptoplardaki bir yeni güvenlik fikri de ThinkShutter ismindeki webcam kapağı ve bu tam da tahmin ettiğiniz şeyi yapıyor. Bu kesinlikle kameranın üzerine bant yapıştırmaktan daha güzel bir çözüm.
ThinkPad X280 için fiyat 999 dolardan başlıyor, ThinkPad X380 Yoga için ise 1,459'dan başlıyor, iki laptop da bu ayın ilerleyen günlerinde piyasaya çıkarılacaklar.
Bunların yanında ThinkPad L serisinde de yeni modeller olacak. ThinkVision mönitörler de firmanın en son gösterime sunduğu cihazlar arasındaydı. ThinkVision P32u, bir 4K 32 inç IPS monitör ve AdobeRGM renk gamını %99.5 oranında kapsıyor.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın