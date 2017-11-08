999 Dolarlık iPhone X'in Maliyeti Sizi Şaşırtacak!
Apple, müşterilerinden iPhone X için küçük bir servet istiyor. Peki ama bir iPhone X Apple'a ne kadara patlıyor, tek bir telefon ne kazandırıyor?
Herhangi bir elektronik cihaza para verirken, üretim maliyetinden fazlasını ödediğimizi biliyoruz. Sonuçta herhangi bir firma, ürünlerini kar elde etmek için üretiyor. Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü iPhone X'te ise kar payının yüzde 64 gibi çok yüksek bir seviyede olduğu ortaya çıktı.
TechInsights'ın iPhone X üzerinde yaptığı incelemeler, 999 dolarlık 64GB modelin ve 1.149 dolarlık 256GB modelin üretim maliyetinin sadece 357,5 dolar olduğunu söylüyor. 699 dolarlık giriş seviyesi iPhone 8'deki kar payının da yüzde 59 civarında. Bu rakamların sadece bileşenlerin maliyetini içerdiğini belirtelim.
TechInsights analisti Al Cowsky'ye göre Apple'ın bu tür bir fiyatlandırmayı elini kolunu sallayarak uygulayabilmesi, firmanın sektörde çok güçlü bir isim olmasından kaynaklanıyor. Firmaya göre iPhone X'in 5,8 inç'lik OLED ekranı ve ilgili bileşenler, Apple'a yaklaşık 65,50 dolara mal oluyor. 4,7 inç'lik iPhone 8'in LCD ekranının maliyeti ise 36 dolar idi.
iPhone X, 36 dolara mal olan bir paslanmaz çelik gövde kullanıyor. iPhone 8 ise 21,50 dolarlık bir alüminyum kasa kullanmaya devam ediyor. Cowsky, Apple'ın 2014'teki iPhone 6'nın alüminyum kasasının bükülmesinin ardından Apple'ın "gereken dersi aldığını" söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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