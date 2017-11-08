999 Dolarlık iPhone X'in Maliyeti Sizi Şaşırtacak!

Apple, müşterilerinden iPhone X için küçük bir servet istiyor. Peki ama bir iPhone X Apple'a ne kadara patlıyor, tek bir telefon ne kazandırıyor?

999 Dolarlık iPhone X'in Maliyeti 358 Dolar!

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