ABD'de 90 Yıldır En Çok Satan Otomobil Üreticisi Olan GM, Tahtını Kaybetti!

ABD'de, 90 yıldır en çok satan otomobil üreticisi olmayı başaran General Motors, 2021 yılında tahtını kaybetti. 90 yıllık saltanatı yıkan marka ise, hiç de yabancımız değil!