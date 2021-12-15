Toyota'dan Aracınızı Anahtarla Uzaktan Çalıştırma İçin Ücretli Üyelik Şartı

Toyota, arabalarını uzaktan çalıştırmak için anahtarı kullanma rahatlığı için sürücülere ücretli bir hizmet sunuyor. The Drive tarafından hazırlanan bir habere göre, 2018 veya daha yeni Toyota modelleri, anahtarın uzaktan çalıştırma işlevini desteklemesi için bir aboneliğe ihtiyaç duyacak.
The Drive'ın belirttiğine göre, alıcılara yeni bir Toyota satın alırken bir dizi Bağlantılı Hizmet arasından seçim yapma imkanı sunuluyor ve Remote Connect adı verilen bu hizmetlerden biri, anahtarınız ile arabanızı uzaktan çalıştırma özelliğini içeriyor.
Alıcılara ücretsiz Remote Connect denemesi sunuluyor, ancak bu denemenin uzunluğu araçla birlikte verilen ses paketine bağlı. Daha da kafa karıştırıcı bir şekilde, yalnızca bazı Toyota modellerinde ücretsiz deneme sürümüyle birlikte sunulan Audio Plus veya Premium Audio paketleri destekleniyor.
Başka bir deyişle, anahtarın uzaktan çalıştırma işlevi, araçla birlikte gelen ses paketine bağlı. Bu ilk olarak, ilk göndericinin Toyota'nın Remote Connect pazarlama materyallerine (PDF) bir bağlantı eklediği Reddit'teki bir gönderide görüldü. Gönderi o zamandan beri "potansiyel olarak yanıltıcı" olarak işaretlendi, ancak Toyota, The Drive'a kullanıcıların ücretsiz deneme sona erdiğinde uzaktan çalıştırma için ödeme yapmak zorunda kalacağını doğruladı.
Gönderide bağlantısı verilen broşür, anahtarın uzaktan çalıştırma özelliğinin yanı sıra Audio Plus ve Premium Audio paketleriyle ilişkisini ayrıntılarıyla anlatıyor. Audio Plus'a sahip bir araba, sürücülere üç yıl boyunca anahtar kullanarak ücretsiz uzaktan çalıştırma lüksü sunarken, Premium Audio ile satın alınan bir araba, 10 yıl boyunca ücretsiz uzaktan çalıştırma imkanına sahip oluyor. Bu sürelerin bitiminden sonra, sürücülerin anahtar için uzaktan çalıştırma özelliğini içeren tam Remote Connect hizmeti için aylık 8 ABD Doları veya yıllık 80 ABD Doları ödemesi gerekecek.
Toyota'nın Remote Connect sayfasında, anahtarın uzaktan çalıştırma işlevinin plana dahil edilip edilmediği tam olarak net değil. Remote Connect hizmetinin, sürücülerin arabalarını çalıştırmak için akıllı saatlerini, akıllı ev cihazlarını veya akıllı telefonlarını kullanmalarına izin verdiği söyleniyor, ancak uzaktan çalıştırma için anahtar kullanma konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Tipik olarak, bunun gibi ücretli özellikler lüks otomobil markalarında görülüyor. Örneğin 2018'de BMW, sürücülerin Apple Car Play için, ilk etapta özelliği yüklemek için ücretlendirdiği 300 dolara ek olarak yıllık bir abonelik ödemesini gerekli kıldı. Alman otomobil üreticisi yaklaşık iki yıl sonra kararından geri adım attı.
Ancak, BMW, araç içi mikro dönüşümler olarak tanımlanan bir şekilde, arabanızdaki yeni özelliklerin "kilidini açmak" için ödeme yapma seçeneği sunuyor. Tamamen elektrikli Porsche Taycan, sürücülerin Porsche'leri için Aktif Şeritte Tutma veya Dinamik Işık Sistemi Plus gibi yeni, isteğe bağlı özellikler satın almalarını sağlayan Talep Üzerine İşlevler adlı benzer bir sisteme sahip. Cadillac ise, çip sıkıntısı nedeniyle daha yeni Escalades'te geçici olarak durdurulan eller serbest sürüş modu Super Cruise için ücretsiz deneme süresinin bitiminden sonra kullanıcılardan ayda 25 dolar ücret alıyor.
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